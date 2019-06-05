Ночной бал в стиле XIX века пройдет на пешеходной улице в Барнауле

Ночной бал в стиле XIX века устроят в Барнауле 8 июня в честь 220-летия со дня рождения А.С. Пушкина.

Как сообщает городской пресс-центр, в театрализованном представлении примут участие танцоры из Барнаула, Бийска, Томска и Новосибирска. К ним смогут присоединиться все желающие: на балу можно будет научиться танцевать вальсы и контрдансы, которые были популярны на балах в XIX веке.

Ночной бал начнется в 21:00 час 8 июня, а завершится около двух часов ночи. Место проведения: пешеходная Мало-Тобольская улица. Дресс-код: наряды в стилистике того времени. Телефон для справок 8-913-216-00-12.

Напомним, первый ночной бал прошел в Барнауле в июне 2018 года, его участниками стали около 150 танцоров, а зрителями – порядка 600 человек.