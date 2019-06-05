7 сентября 2019 года непобедимый российский чемпион смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов встретится с обладателем временного чемпионского пояса в легком весе, американцем Дастином Порье. Об этом официально заявили в UFC. Что известно о будущем сопернике Хабиба, и какие прогнозы на бой дают алтайские бойцы, узнали на Amic.

Надежда на болевой

30-летний американец Порье – ровесник Хабиба, но опытнее россиянина и провел 31 профессиональный бой по смешанным единоборствам, одержав 25 побед. С детства Дастин занимался боксом и единоборствами, в частности джиу-джитсу и кикбоксингом. Имеет черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, сообщается на портале stuki-druki. В 2012 году он уже в первом раунде одолел сильнейшего соперника Макса Холлоуэйя с помощью болевого приема на руку. Неоднократно его бои становились "лучшими боями вечера" по версии организаторов.

Порье побеждал таких бойцов, как Энтони Петтис, Эдди Альварес и Джастин Гейджи, но проигрывал во встречах с Макгрегором. У Хабиба Нурмагомедова также внушительный послужной список – 27 боев и ни одного поражения.

Как оценивают силы Нурмагомедова бойцы Алтайского края:

Александр Лобанов, стаж тренировок 40 лет, обладатель черного пояса по джиу-джитсу, кудо, косике-каратэ:

"Вспомним предыдущий бой Хабиба с Макгрегором. Россиянин был четко настроен, проявил силу духа, а Конор был самоуверен и недооценивал противника. Хабиб конкретно готовился под Макгрегора. В этот раз ему будет гораздо сложнее, теперь готовиться будут под него.

Хабиб – чемпион мира по тайскому боксу, он ударник, но работал по боевому самбо и освоил стили борьбы. Сопернику будет тяжело, но самоуверенным быть не надо. Если парень работает в бразильском джиу-джитсу, то уходить в партер смысла нет. Там россиянину будет тяжело. У него скудный арсенал борьбы на самом деле. Ежегодно мастера бразильского джиу-джитсу изобретают более 7000 болевых борцовских приемов. Но в боях ММА они не всегда работают".

Денис Уафин, трехкратный чемпион России, мастер спорта международного класса по кикбоксингу:

"Думаю, что Хабибу надо работать в своей манере. Он разберется с американцем, у него ударная техника в порядке, и болевой американец не сможет сделать, однозначно. Хабибу не надо ничего выдумывать, в своей весовой категории он очень сильный и крепкий боец. В ударной технике у него есть огрехи – это видно, но с борцом он разберется".

Максим Рубцов, чемпион России по каратэ:

"Хабиб уверенно работает в борьбе, была и не плохая ударная техника. Надо действовать по ситуации, пробовать броски. Бразильское джиу-джитсу это болевые, поэтому надо стараться бросать американца, что Хабиб делает замечательно. Все будет зависеть от того, кто будет работать больше головой. Порье я не видел, но любой момент может быть опасным. Может американец начнет с ударной техники".

Юрий Головин, призер чемпионата России по тхэквондо:

"Я думаю, что россиянин справится, его ударную технику я оцениваю на высоком уровне". В моем направлении важны удары ногами, выносливость и характер. Выносливость Хабиба на высоком уровне – я уверен в россиянине".