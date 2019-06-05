Алтайский край попал в число самых чистых регионов России

Алтайский край и Республика Алтай вошли в число самых чистых регионов России по версии общественной организации "Зеленый патруль". Эксперты подвели итоги весеннего исследования и составили актуальный Национальный экологический рейтинг регионов РФ.

В десятку самых чистых регионов помимо Алтайского края (2-е место) и Республики Алтай (3-е место) вошли Тамбовская, Белгородская области, Москва, Курская, Магаданская, Мурманская, Ульяновская области и Республика Коми. Самыми грязными оказались Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области.

По мнению экспертов, самой главной экологической проблемой весны 2019 года стал запуск мусорной реформы. Вместо создания новых заводов по переработке и сокращению вывоза мусора на полигоны в регионах прибегают к имитации сортировки и переработки отходов.

Председатель правления "Зеленого патруля", эксперт Центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защите леса, член Общественного совета при Росприроднадзоре РФ Андрей Нагибин назвал создаваемые мусоросортировочные заводы муляжами, которые запускают только во время визитов контролирующих органов. По его мнению, эти предприятия не способны переработать даже 10% всех отходов.