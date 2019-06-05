Мэр Омска Оксана Фадина решила объехать один из округов города с инспекцией после обращения граждан, однако поездка закончилась тем, что градоначальница, решив перепрыгнуть лужу, поскользнулась на грязи и упала, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что Фадина заехала в один из дворов дома, жильцы которого жаловались на разрушающиеся стены. Мэр хотела проинспектировать проводимые работы.

Грязь и лужи помешали: Фадина попыталась перепрыгнуть грязь, однако не рассчитала силы, поскользнулась и упала, испачкав костюм.

Несмотря на конфуз, мэр продолжила свою инспекцию и потребовала сделать ремонт, чтобы вода не уходила под фундамент дома.

"Пришлось упасть. Эта тема показательна. Начнем с того, что ваш мэр не белоручка и грязи не боится. Основной показатель – то, что есть чему учиться", – рассказала мэр.

"Самое смешное – обход владений стримила пресс-служба и после происшествия быстро потерла запись (у себя и местных СМИ)", – сообщает Telegram-канал Mash.