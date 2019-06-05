Зеленский обратился к России из-за обстрелов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook обратился "к руководству России и командованию ее оккупационных сил в Донбассе" из-за усиленных обстрелов в данном регионе, сообщает "Взгляд".

Зеленский указал, что обострение конфликта станет плохим фоном для возобновления переговоров в Минске.

"Вследствие усиленных обстрелов позиций ООС в Донбассе погибло трое (украинских) военнослужащих и еще трое были ранены", – подчеркнул он.

В связи с этим, как отмечает Зеленский, он хотел бы "обратиться к руководству России и командованию ее оккупационных сил в Донбассе".

"Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы", – заключил президент Украины.