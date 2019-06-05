Потоп происходит на улице Червонной возле университетских общежитий / Фото: vk.com/incident22

В Барнауле дороги в районе пересечения улиц Бехтерева и Червонная со стороны проспекта Ленина затопило ржавой водой из-за порыва на трубопроводе, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

В частности, потоп происходит на улице Червонной возле университетских общежитий, на дороге много воды. "Пешеходам только вплавь", — отмечается в комментариях.