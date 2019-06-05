Путин ответил Си Цзиньпину на высказанные ранее любезности

Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия и Китай за счет беспрецедентно развитых двусторонних отношений получают дополнительную выгоду от использования конкурентных преимуществ друг друга, передает ТАСС.
Такое мнение Путин высказал, открывая переговоры с главой КНР Си Цзиньпином в узком составе.
"В последние годы, в том числе и благодаря вашему прямому участию, отношения России и Китая достигли без преувеличения беспрецедентного уровня, но самое главное заключается в том, что этот беспрецедентно высокий уровень наших отношений используется эффективно для того, чтобы народы России и КНР сотрудничали, использовали все свои конкурентные преимущества с обеих сторон для полноценного развития", — заявил Путин.
Ранее Си Цзиньпин в интервью ТАСС и "Российской газете" назвал Владимира Путина самым близким другом среди мировых лидеров.
"Среди иностранных коллег президент Путин для меня — самый близкий и самый надежный друг, мне очень дорога глубокая дружба с ним", — подчеркнул он.
Также он отметил, что готов с Путиным и впредь поддерживать тесные контакты: "Сообща поднимать двусторонние отношения на новые высоты, прилагать неустанные усилия к развитию и процветанию двух великих стран в лице Китая и России, к счастью и благополучию двух народов".
Комментарии
Запад - плоха, Восток - кхаласьо!
На западе живут свиньи,подхрюкивающие заокеанскому дяде сэму,который их время от времени за ушком почёсывает,а на востоке-свободные люди.