Рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, в своем Instagram ответил на критику коллекции одежды в стиле милитари, выпущенной его брендом Black Star совместно с Министерством обороны, пишет "Взгляд".
Тимати опубликовал видео-приглашение на презентацию коллекции в магазине Black Star, однако один из подписчиков спросил рэпера в комментариях, почему многие блогеры указывают на схожесть коллекции Black Star Wear с товарами на AliExpress и Amazon.
"Потому что в нашей стране люди с трудом умеют радоваться чужим успехам", — ответил Тимати, добавив, что гораздо проще придраться к "одной модели шорт", чем "оценить инициативу и реально крутую коллекцию из более чем 80 наименований".
При этом в своем ответе Тимати использовал нецензурную лексику. Он также уточнил, что вся одежда сделана на его деньги, а средства военного ведомства не тратил.
В конце мая в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной в Москве прошла презентация коллекции, созданной коллаборацией Black Star Wear и сети магазинов "Армия России". На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.
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