Названы последствия отравления жидкостью для прочистки труб

Завкафедрой токсикологии медицинского университета им. Мечникова Виктор Шилов рассказал, что делать, если человек выпил бытовую химию, пишет "Взгляд".
Накануне жидкостью для прочистки труб отравился заслуженный артист России Бари Алибасов, перепутав с соком. Состояние оценивается как тяжелое. Он находится в токсикореанимации НИИ им. Склифосовского.
"Если так случилось, то надо незамедлительно вызывать скорую, а до ее приезда постараться снизить концентрацию жидкости и больше пить. Чтобы разбавить вещество, врач также поставит капельницу", – рассказал Шилов.
Основные последствия для организма, по словам медика, наступают из-за химического ожога, а также всасывания жидкости в кровь.
"Помимо ожога, жидкость всасывается в кровь, разрушает красные кровяные клетки, вследствие чего возникает острая почечная недостаточность, которую лечат с помощью искусственной почки. Иногда жидкость бывает настолько концентрированной, что в пищеводе или желудке образуется дырка", – отметил Шилов.
По мере заживления ожог переходит в рубцевание, а рубец, в свою очередь, стягивает пищевод, из-за чего пострадавшему бывает трудно глотать. Лечение рубцов, по словам медика, в последующем хирургическое.
"При небольшой концентрации жидкости возможно полное выздоровление. Восстановление в таких случаях занимает около месяца. При крайней степени химожога потребуется хирургическое вмешательство, и на выздоровление ранее, чем через несколько месяцев рассчитывать не стоит", – заключил Шилов.
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