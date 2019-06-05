Протоиерей Димитрий Смирнов, комментируя новый клип группы "Ленинград" на песню i_$uss, заявил, что церковь отрицательно относится к использованию образов и имен святых в шоу-бизнесе и зарабатыванию на этом денег, сообщает телеканал "360".
Шестиминутный ролик опубликован на официальном канале группы в YouTube. Перед началом релиза авторы предупреждают зрителей, что не преследовали цели оскорбить чувства верующих.
Главная героиня клипа – молодая женщина, которая приходит в ночной клуб и влюбляется в молодого человека, показавшегося ей похожим на Иисуса Христа. В клипе сцены шумной вечеринки и распития алкоголя. В середине песни Шнуров зачитывает напоминающий молитву текст. В довершение женщина "непорочно беременеет" и "рожает" планшет с фотографиями возлюбленного, после чего погибает под упавшим на нее фонарем.
По словам Смирнова, есть вещи сакраментальные и к ним нужно относиться с уважением. Неприлично и недопустимо рифмовать имя Иисуса – это, по его словам, "пошлейшая рифма, как услада-лампада".
"Жаль, что некоторым молодым людям нужно объяснять, что на Кремлевскую стену, где у нас некрополь, справлять нужду неприлично. Нельзя использовать, допустим, изображение покойной мамы руководителя группы "Ленинград" в голом виде. Потому что она умерла, и это неприлично", – подчеркнул Смирнов.
По его мнению, сделано это было для привлечения к группе дополнительного внимания: "Может, они сделали это для рекламы. Как The Beatles говорили: "Мы популярнее Иисуса". Для чего они это говорили? Чтобы еще больше к себе привлечь внимание. Имя Иисуса же все знают. Вот и тут так же".
Комментарии
Посмотрел.Рифмованная белиберда с чем-то.Но не сюжетом.