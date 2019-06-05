МЧС: треть торговых центров в России приведена в идеальное состояние

Треть торговых центров после массовых внеплановых проверок, проведенных после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", приведена в идеальное противопожарное состояние, передает ТАСС.
Проверки объектов с массовым пребыванием людей проводились в прошлом году с марта по 1 июля. В результате были выявлены десятки тысяч нарушений требований пожарной безопасности, в том числе аналогичные тем, которые были в ТЦ "Зимняя вишня", – захламленные пути эвакуации, неработающие системы противопожарной защиты, такие как оповещения, дымоудаления и автоматического пожаротушения.
О приведении ТЦ в порядок заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев в кулуарах международного салона "Комплексная безопасность – 2019".
"Спустя год из 10 тыс. объектов, относящихся к категории торговых центров, 30% приведены в идеальное состояние. У остальных удовлетворительный уровень противопожарного состояния", – сказал Еникеев.
Он также добавил, что из-за грубейших нарушений требований пожарной безопасности остаются закрытыми 90 торговых центров, что составляет менее 1%.
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