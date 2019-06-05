Телеведущая Елена Малышева, комментируя данные Роспотребнадзора о том, что к 55-57 годам число россиянок с ожирением достигает максимума, заявила, что природа ищет способы для "избавления" от людей старше 50 лет, сообщает RNS.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что около 14% мужчин и 26% женщин в России имеют избыточную массу тела, к 40 годам доля мужчин с ожирением возрастает до 25-30%, к 55-57 годам число женщин с ожирением достигает максимума.

Малышева отметила, что женщины в большей степени подвержены риску: "Природе мы, к сожалению, после 50 лет особенно не нужны. Она ищет способ, как от нас избавиться. Способ – с помощью ложки и вилки вырыть себе могилу – один из самых приятных для людей. Никто не подозревает подвоха. Между тем он есть, поэтому сегодня во всех странах мира приняты специальные программы борьбы с лишним весом. Людей стимулируют правильно питаться, заниматься физкультурой, и наша страна тоже идет по этому пути".

"Глобально говоря, природа ищет пути, как увести лишних людей из жизни. Сладко – хорошо. Даже поправился, но вроде как все безболезненно. А в реальности ожирение связано или ассоциировано, как говорят врачи, с инфарктами, с инсультами, с раком, с раком груди прежде всего. У женщин с ожирением в несколько раз выше риск рака груди", – подчеркнула Малышева.

Она также рассказала, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, именно ожирение, а не лишний вес – заболевание, которым страдают более 50% женщин в возрасте старше 45 лет. И то, что женщин с избыточной массой тела в России почти вдвое больше, чем мужчин – около 26% против 14% соответственно – связано в том числе с меньшим количеством тестостерона у женщин.

"Различие между женщинами и мужчинами определяется тем, что у женщин практически нет мужского полового гормона тестостерона, а у мужчин он есть. Тестостерон – главный жиросжигающий гормон. Это первое, второе – у мужчин гораздо больше мышечная масса, чем у женщин, а мышцы – это главное место, где жиры сжигаются, именно в мышцах находятся фабрики по сжиганию жира – митохондрии", – подчеркнула Малышева.

"Почему у женщин существуют пики ожирения? Их в реальности два: первый пик – это роды и после родов и второй пик – это климакс и после климакса. Это связано с изменением гормонального статуса женщин. В одном случае это обусловлено беременностью, в другом случае это обусловлено завершением выработки женских половых гормонов при менопаузе. И там, и там отсутствует менструация", – заключила Малышева.