Редактора алтайской "районки" осудили за присвоение денег

Редактора районной газеты осудили в Алтайском крае за присвоение крупной суммы денег с использованием служебного положения.

Как сообщил помощник прокурора Тальменского района Николай Горячев, житель райцентра Тальменка был назначен редактором в марте 2017 года. Он узнал о неизрасходованной сумме, выделенной для редакции, и распорядился издать приказ о начислении непредусмотренных премий на свой счет. Получив деньги (порядка 188 тысяч рублей), он потратил их на собственные нужды.

Во время предварительного расследования экс-редактор признал вину и возместил ущерб. Суд признал его виновным в присвоении и растрате с использованием служебного положения и лишил права занимать определенные должности в госучреждениях и на предприятиях сроком на два года.