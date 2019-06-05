Резонансное дело об убийстве барнаульца Михаила Седова передали в суд

Следователи передали в суд резонансное уголовное дело об убийстве барнаульца Михаила Седова. На скамье подсудимых окажутся два 21-летних горожанина, их обвиняют в групповом разбое с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия, а также в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Следствие установило, что вечером 2 октября 2018 года в гаражно-строительном кооперативе на ул. Малахова обвиняемые присматривали дорогие автомобили, планируя угон. В поле их зрения попала машина 38-летнего Михаила Седова (Subaru, – прим. ред.). Парни избили владельца авто металлическими монтажками, закрыли его в багажнике и вывезли на озеро Пионерское. Там они нанесли мужчине пять ножевых ранений, а его тело спрятали в лесу. Машину Михаила угонщики бросили в районе пос. Власиха, на ул. Ковыльной, забрав только деньги.

Тело Михаила Седова нашли не сразу, к поискам привлекли неравнодушных горожан, опытных следователей-криминалистов регионального следственного управления СКР и сотрудников уголовного розыска. Подозреваемых задержали 24 октября 2018 года, во время следствия они находились под стражей. Вину молодые люди не признали, в ближайшее время дело рассмотрит суд.