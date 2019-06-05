Погода резко ухудшится в Алтайском крае вечером 5 июня, Алтайский Гидрометцентр передал штормовое предупреждение из-за сильных ливней, грозы и шквалистого ветра до 20-25 м/с.

Особенно неблагоприятные метеоусловия ожидаются на юге и западе края. В ночь на 6 июня в крае до +17 градусов, в отдельных районах дождь, гроза, при грозе в предгорьях сильные ливни. В Барнауле до +15 градусов, небольшой дождь, гроза, ветер до 12 м/с. Днем 6 июня на большей части края дождь, гроза, при грозе местами сильный ливневый дождь, град. Днем столбик термометра поднимется до +32 градусов.

ГУ МЧС по Алтайскому краю рекомендует переждать непогоду в капитальном строении. Если нужно выйти на улицу, стоит избегать шатких конструкций и деревьев. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, также не рекомендуется управлять автомобилем.