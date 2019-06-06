Пляж в Парке Смертина / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
Самый большой в Сибири комплекс открытых бассейнов – барнаульский "Пляж" на ул. Энтузиастов, 12в – открылся для посетителей 5 июня. Проект работает четвертый сезон, в этом году произойдут некоторые изменения. Несмотря на довольно холодное начало лето и северный ветер 5 июня, в первый день отдохнуть сюда пришли несколько десятков горожан. Правда, в основном все загорали. Купающихся практически не было: побоялись прохладной воды. Однако уже к выходным администрация "Пляжа" рассчитывает на большой наплыв посетителей.
Что происходило в первый день работы летнего сезона на пляже – смотрите в нашем фоторепортаже.
Чем знаменателен "Пляж"
"Пляж" – это центр всего комплекса "Парк спорта", который расположился по соседству с футбольной школой Алексея Смертина и барнаульским зоопарком. Сам же комплекс, помимо бассейна, состоит из аллеи со скульптурами, детской площадки, рамки для экстремальных видов спорта. Пляж рассчитан на 1200 отдыхающих барнаульцев. За безопасностью следят профессиональные спасатели.
Что нового
В этом году руководство пляжа намерено делать основной упор на семейный отдых. В частности, откроется еще один детский бассейн с подогревом, появятся аниматоры, а в кафе – детское меню. Во-вторых, на территории комплекса откроется пляжный бар "Аллоха" с пиццей и коктейлями. Как и в прежние годы барнаульцам и гостям города предлагают не только пляжный отдых, но и аквааэробику, тематические вечеринки.
А что с другими пляжами?
7 июня под Барнаулом в Новоалтайске откроется еще один популярный искусственный пляж – "Солнечный". А также начнет свою работу открытый бассейн в СК "Обь".
Уже работают открытые бассейны на "Крыше" (Мало-Олонская, 28) и в парк-отеле "Лесные дали" (Широкая просека, 17)
Что касается городского пляжа на озере Помазкин, то он откроется 10 июня. В этом году он станет в два раза больше благодаря завезенному песку.
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