Барнаул стал лидером по росту цен на водонагреватели: за год цена на бойлеры здесь выросла сразу на 53,2% и сейчас составляет 7 660 рублей. Цены на водонагреватели в городах России проанализировали эксперты "Авито".
Интересно, что в Барнауле по сравнению с прошлым годом также снизился спрос на бойлеры (-21,3%) и количество предложений (-8,8%). Это противоречит общероссийской тенденции: во время отключения воды бойлеры обычно становятся более востребованными. Так, в 2019 году спрос на бойлеры вырос в девяти крупных городах России, предложение увеличилось в шести городах.
Средняя цена на бойлеры изменилась не только в Барнауле. В Перми, например, водонагреватели стали доступнее сразу на 56,6%. В среднем по России бойлеры подешевели по сравнению с прошлым годом на 1,6% – до 7430 рублей. Самые дешевые водонагреватели продают в Ульяновске (4 320 рублей), самые дорогие – в Красноярске (11 490 рублей).
Комментарии
Спасибо нашим доблесным службам, которые все лето делают опрессовку.
Готовь сани зимой.
Потому что только в Барнауле прижилась на годы коррупционно-распильная схема в виде ежегодных "опрессовок", гробящих старые коммуникации
снизился спрос на бойлеры (-21,3%) и количество предложений (-8,8%).
Так не краткосрочная покупка, как 5-10 лет назад купили, так и пользуются. Не надо каждый сезон покупать.