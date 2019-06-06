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Барнаул лидирует среди городов России по росту цен на водонагреватели

, ИА "Амител"
Он вошел в число немногих городов, где цены на бойлеры росли, а не падали
Фото: bola.ru

Фото: bola.ru

Барнаул стал лидером по росту цен на водонагреватели: за год цена на бойлеры здесь выросла сразу на 53,2% и сейчас составляет 7 660 рублей. Цены на водонагреватели в городах России проанализировали эксперты "Авито".

Интересно, что в Барнауле по сравнению с прошлым годом также снизился спрос на бойлеры (-21,3%) и количество предложений (-8,8%). Это противоречит общероссийской тенденции: во время отключения воды бойлеры обычно становятся более востребованными. Так, в 2019 году спрос на бойлеры вырос в девяти крупных городах России, предложение увеличилось в шести городах.

Средняя цена на бойлеры изменилась не только в Барнауле. В Перми, например, водонагреватели стали доступнее сразу на 56,6%. В среднем по России бойлеры подешевели по сравнению с прошлым годом на 1,6% – до 7430 рублей. Самые дешевые водонагреватели продают в Ульяновске (4 320 рублей), самые дорогие – в Красноярске (11 490 рублей).

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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Комментарии

6.06.2019 07:34
krash

Спасибо нашим доблесным службам, которые все лето делают опрессовку.

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6.06.2019 07:37
АБОРИГЕН

Готовь сани зимой.

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6.06.2019 07:55
Здравый!

Потому что только в Барнауле прижилась на годы коррупционно-распильная схема в виде ежегодных "опрессовок", гробящих старые коммуникации

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6.06.2019 08:13
- гость -

снизился спрос на бойлеры (-21,3%) и количество предложений (-8,8%).

Так не краткосрочная покупка, как 5-10 лет назад купили, так и пользуются. Не надо каждый сезон покупать.

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