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Женщина и власть: чем отличились алтайские депутаты в мае

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Рассказываем, как в публичном поле себя проявили депутаты Госдумы, АКЗС и народные избранники Бийска и Барнаула
Мария Прусакова / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Мария Прусакова / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

В последний месяц весны депутаты всех уровней были необычайно активны. Большая часть их медийной деятельности сводилась к формальному участию в торжествах, типа последнего звонка, скучных заседаниях и скромных фото "я тут по работе" в соцсетях. Но некоторые народные избранники были весьма активны.

Вернула власть

Лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова смогла вернуться на пост главы фракции КПРФ в парламенте Алтайского края. Ровно год назад ее насильно сместили. Решением большинства членов фракции руководить ею стал Максим Талдыкин. Но наладить работу расколовшегося депутатского объединение ему так и не удалось. В марте он написал заявление о сложении полномочий, но утвердили его только в мае. И то в пользу Прусаковой. Это свидетельствует о том, что она смогла-таки договориться (только на каких условиях?) с некоторыми раскольниками.

Отчитались о доходах

Самым богатым депутатом Алтайского краевого Заксобрания как и в прошлом году стал бизнесмен Дмитрий Аганов. В 2018 году он задекларировал доход в 109 млн рублей. В пятерке лидеров директор ООО "Агро-Стандарт" Александр Демин (22 млн), золотодобытчик Валерий Гуминский (18 млн), генеральный директор ООО "Бочкаревский пивоваренный завод" Вадим Смагин (15 млн) и гендиректор АО "Алтайкрайэнерго" Сергей Приб (12 млн). Все входят во фракцию "Единая Россия".

Доходы остальных депутатов смотрите здесь: Стали известны доходы депутатов АКЗС за 2018 год

Среди депутатов Барнаульской гордумы лидером стал учредитель строительной компании "Алгоритм" Александр Тайчер, заработавший 186 млн рублей. В пятерке самых обеспеченных депутатов также: бизнесмен Евгений Барсуков (63 млн), сын экс-заместителя губернатора Сергея Локтева Александр Локтев (39 млн), бизнесмен Евгений Носенко (18 млн) и Андрей Солодилов (17 млн). Кстати, в БГД вопрос с лишением мандатов из-за ошибок в декларациях за 2017 год пока "завис".

В гордуме Бийска самым доходных стал экс-депутат, справедливоросс Евгений Тиуков с доходом в 28 млн. Напомним, что бийскую думу после скандала с декларациями о доходах покинуло по собственному желанию сразу пять депутатов. По итогам 2018 года данные о доходах не подал Евгений Корчагин, который скоро по этой причине должен лишиться мандата.

  

Остается на информационной волне

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов вот уже несколько месяцев успешно использует социальные сети для создания инфоповодов для СМИ. Он высказывается о каком-то резонансом событии. Так же он поступил и после произошедшего двойного ДТП, в результате которого под колесами грузовика погибла женщина, пытавшаяся спасти сидящих в автомобиле детей. Он обратился к заместителю председателя правительства края и уполномоченному по правам ребенка с просьбой оказать семье необходимую поддержку. К слову, чиновники на просьбу отреагировали оперативно.

Куратор региона, депутат Госдумы от ЛДПР Елена Строкова обратилась к федеральным властям с просьбой помочь регионам с финансированием программы покупки жилья для молодых семей как раз после обращения к ней семьи из Алтайского края.

Читайте также: Депутат Госдумы от ЛДПР вступилась за молодые семьи Барнаула

Кстати, еще одному депутату ГД, курирующему Алтай, московскому писателю Сергею Шаргунову исполнилось 39 лет. Они родился 12 мая, в один день с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Из интересных заявлений отметим либерал-демократа, депутата АКЗС Владимира Семенова, который предложил продавать разрешения на охоту в Алтайском крае через аукцион и спикера АКЗС Александра Романенко, который выступил за запрет весенней охоты.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

6.06.2019 07:52
Гость

Прусакова клёвая!

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6.06.2019 08:48
Гость

Ага, власть ей на пользу идёт, в два раза шире стала

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