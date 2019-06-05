Пятерых барнаульцев будут судить за незаконную банковскую деятельность

Пятерых предполагаемых членов организованной преступной группы будут судить в Барнауле.

По данным третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю, в 2014 году предполагаемый главарь ОПГ (сейчас находится в федеральном розыске — прим. ред.) разработал схему незаконной банковской деятельности без разрешений и лицензий и собрал команду из шести человек. С 2014 по 2017 годы члены ОПГ совершали незаконные банковские операции, обслуживали юридические лица, занимались инкассацией и обналичиванием денег, получая в качестве вознаграждения от 4 до 8%.

За три года на подконтрольные счета преступной группы удалось привлечь порядка 112 млн рублей, то есть обвиняемые получили не менее 7 млн рублей.

Задержать удалось только пятерых подозреваемых, предполагаемый организатор преступной группы до сих пор в федеральном розыске. Уголовное дело передано в суд.