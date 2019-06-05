Среда, 5 Июнь, 19:08

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,12
€ 73,37
Обь
409см +18

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Новости

Пятерых барнаульцев будут судить за незаконную банковскую деятельность

, ИА "Амител"
Предполагаемый организатор преступной группы находится в федеральном розыске
Фото: blog.tricolor.tv

Фото: blog.tricolor.tv

Пятерых предполагаемых членов организованной преступной группы будут судить в Барнауле.

По данным третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю, в 2014 году предполагаемый главарь ОПГ (сейчас находится в федеральном розыске — прим. ред.) разработал схему незаконной банковской деятельности без разрешений и лицензий и собрал команду из шести человек. С 2014 по 2017 годы члены ОПГ совершали незаконные банковские операции, обслуживали юридические лица, занимались инкассацией и обналичиванием денег, получая в качестве вознаграждения от 4 до 8%.

За три года на подконтрольные счета преступной группы удалось привлечь порядка 112 млн рублей, то есть обвиняемые получили не менее 7 млн рублей.

Задержать удалось только пятерых подозреваемых, предполагаемый организатор преступной группы до сих пор в федеральном розыске. Уголовное дело передано в суд.

Материалы по теме

 

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
19:05
ЦБ: цены на ремонт по ОСАГО будут обновляться каждые три месяца 0
18:37
Путин отправил в отставку губернатора Астраханской области 0
18:25
Улицы возле общежитий в Барнауле затопило ржавой водой из-за прорыва трубы 1
17:51
Шерлок Холмс не нужен: вспоминаем легендарных российских сыщиков 0
17:39
Град, ливни и шквалистый ветер: штормовое предупреждение передали на Алтае 0
17:16
Мэр Омска делала обход "своих владений" и упала в грязь, перепрыгивая лужу 2
17:01
Зеленский обратился к России из-за обстрелов в Донбассе 22
16:45
Резонансное дело об убийстве барнаульца Михаила Седова передали в суд 4
16:28
Редактора алтайской "районки" осудили за присвоение денег 1
16:13
Житель Алтая угнал автомобиль, чтобы ездить на нем к возлюбленной 0
16:03
Условие объединения КАСКО и ОСАГО назвали в Минфине 1
15:53
Ночной бал в стиле XIX века пройдет на пешеходной улице в Барнауле 1
15:41
Выпускники в Приамурье впервые сдадут ЕГЭ по китайскому языку 0
15:34
Шойгу заявил о крайне напряженной обстановке на границах СНГ 17
15:23
Алтайский край попал в число самых чистых регионов России 1
15:15
"Будет гораздо сложнее": алтайские бойцы о предстоящем бое Нурмагомедов – Порье 7
15:06
Четыре новых центра амбулаторно-онкологической помощи откроют в городах Алтая 0
14:52
Долгожданный генплан Барнаула примут в августе 2019 года 2
14:42
Сторожевая собака растерзала ребенка под Новосибирском 10
14:26
Бруснику, голубику и чернику назвали самыми полезными ягодами 0
14:19
Forbes назвал самую состоятельную певицу в мире 0
14:01
Дорогу на кладбище из обломков памятника героям ВОВ сделали в России 5
13:56
Аэропорт Барнаула прокомментировал нештатную посадку самолета из Турции 10
13:43
Внедорожник перевернулся и сгорел на бийской трассе: погибли двое 0
13:37
Состояние Бари Алибасова оценивается как тяжелое 18
13:26
Экс-глава алтайского сельсовета пойдет под суд за махинации с землей 0
13:21
В Барнауле выбрали красавицу мая в конкурсе "Мисс Granmulino" 1
13:14
Скабеева навсегда запретила украинскому эксперту посещать ее ток-шоу 8
13:02
Цены на "вторичку" в Барнауле растут уже два месяца 0
12:54
Подростка подвергли эвтаназии из-за депрессии после изнасилования в Голландии 29
12:41
Размер компенсаций расходов на оплату услуг ЖКХ изменили в Барнауле 5
12:34
Медики посоветовали россиянам в жару есть рыбу вместо мяса 6
12:23
Сборщиков ягод будут судить на Алтае за похищение человека 0
12:03
СК проверит подростков, заставивших школьницу пить из лужи в Бийске 6
12:00
Смартфон вместо репетитора: как лучше подготовиться к ЕГЭ 0
11:40
Андрей Малахов пригласил на свое шоу барнаульскую "учительницу в купальнике" 5
11:34
Ученые предрекли конец цивилизации к 2050 году из-за потепления 2
11:23
Совет по правам человека выявил десятки жалоб в Алтайском крае 3
11:14
США заявили о "провокационном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35 0
11:03
Самый большой в Сибири комплекс открытых бассейнов снова заработал в Барнауле 0
10:52
Современный бетонный мост соединит Республику Алтай и Белокуриху 0
10:42
Огромную квартиру с кольцевой планировкой продают в Барнауле 2
10:34
РПЦ: условия для визита папы Римского в Москву пока отсутствуют 0
10:15
Жители одного из районов Барнаула пока не получат горячую воду 13
10:04
Дочь Пескова рассказала о пользе голодания для человеческого организма 8
10:01
Фитнес бикини 2019: в горах Алтая будет жарко 0
09:59
"Большая вода" на Алтае: вспоминаем, каким был паводок в 2010 году 0
09:34
Педофилов в России предложили оставить без интернета 6
09:24
Новый госорган по вопросам открытости власти предложили создать в России 7
09:21
Лето в городе N: где в Сибири живет Италия 0
09:10
Барнаульский депутат-справедливоросс Егор Банщиков добровольно сдал мандат 3
09:02
В Майминском районе пройдет концерт алтайского "Ленинграда" 2
08:51
Бийские школьницы поиздевались над сверстницей и заставили ее пить из лужи 27
08:39
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России 19
08:26
Пятерых барнаульцев будут судить за незаконную банковскую деятельность 0
08:24
Туризм без барьеров: как АТР-проект помог открыть мир людям с инвалидностью 0
08:04
От чего зависит размер пенсии по старости 8
07:45
Вижу возможности для роста: как студентка из Кузбасса приехала работать на Алтай 17
07:22
Как проверить исправность автокондиционера: инфографика 0
07:07
Каким будет урожай огурцов: приметы на 5 июня в День Левона-конопляника 2
06:44
Пляж на дому: фотографии людей, которым все равно, где загорать 1
06:29
Пиковая нагрузка: БГЭС предлагает клиентам активнее использовать онлайн-сервисы 1
06:17
Забирай свое: как получить налоговую льготу 0
06:01
Ура, жара: прогноз погоды в Алтайском крае на 5 июня 0
05:56
Глава Китая назвал Путина самым близким и надежным другом 7
04:16
Алибасов по ошибке выпил жидкость для промывки труб и попал в больницу 6
03:36
Лавров назвал один из приоритетов внешней политики России 0
02:58
Матвиенко заявила о наступлении на все, что связано с Россией 23
01:27
Медики выяснили, почему эволюция не превратила людей в диабетиков 0
00:59
Ученые раскрыли рецепт приготовления древнейшего пива на Земле 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.