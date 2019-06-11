Оформляя кредит, каждый надеется погасить задолженность в указанный срок, но на практике не всегда все проходит гладко. Если трудности временные и скоро разрешатся, логичным будет погасить просрочку, оформив еще один заем, чтобы избежать штрафов. Но, увы, непогашенный долг по кредиту может стать препятствием к оформлению другого займа, однако паниковать раньше времени не стоит – способы получить деньги при открытой просрочке существуют.

Разбираемся в причинах

Не секрет, что любой просроченный платеж влияет на кредитную историю заемщика, однако стоит обратить внимание, что стало причиной просрочки. Уважительными причинами являются увольнение с работы, болезнь должника или возникновение технической просрочки. В этом случае финансовая организация может пойти навстречу и отнестись к заемщику более лояльно. Зачастую достаточным будет обратиться к кредитору и попросить оформить кредитные каникулы или реструктуризацию займа, предъявив как доказательство соответствующие документы.

Если же должник не имеет никаких уважительных причин, банк вряд ли согласится на проведение подобных операций и начислит заемщику штрафы и пени.

Заем на погашение просрочки: стоит ли брать

Если кредитор отказывается идти на уступки, а денег на погашение долга нет, выходом из сложившейся ситуации может стать получение займа в другой финансовой организации, с помощью которого можно будет погасить образовавшийся долг. Но для этого важно учесть не только плюсы, но и минусы такого способа.

Например, если новое кредитное обязательство не сможет полностью покрыть предыдущее, то заемщику придется выплачивать два долга одновременно, что станет значительной нагрузкой на бюджет. Кроме того, есть вероятность, что при открытых просрочках условия предоставления денег в долг будут невыгодными. Также готовьтесь, что банк попросит предоставить залоговое имущество или привлечь поручителей.

Как получить заем наиболее выгодно

Если плюсы займа на погашение кредита перевешивают минусы, важно сделать это на максимально выгодных условиях. Так, банковские учреждения соглашаются помочь заемщику, если небольшая открытая задолженность появилась в первый раз, должник имеет официальную работу, может предоставить залоговое имущество или привлечь поручителя. В иных случаях обращаться в банк не только бессмысленно, но и невыгодно – отказ в заявке на кредит банк запишет в кредитную историю, что еще больше усугубит ее состояние.

Кстати, в случае оформления кредита в банке при имеющихся открытых просрочках, его условия будут мало выгодными: процентная ставка будет значительно увеличена. Поэтому если денежные средства заемщику необходимы в небольшом объеме, более логичным выходом из ситуации будет оформление займа в микрофинансовой организации (МФО). Главное, обращаться только в надежную МФО с хорошей репутацией, например, в МКК ООО "Содействие Финанс Групп". Здесь помогут решить проблему, а не получить новую головную боль.

Обратите внимание, что самым доступным и наиболее выгодным способом при этом станет заем под ПТС. Помимо более выгодной процентной ставки, такой вариант кредитования очень удобен: после предоставления суммы на руки машина остается у собственника на весь кредитный период. А это значит, деньги можно получить в срочном порядке без продажи автомобиля и с сохранением права пользования.

Сотрудники компании помогут получить заем в день обращения и оформят все документы в течение одного часа. МКК ООО "Содействие Финанс Групп" имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ, а заем здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

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