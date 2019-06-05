Зеленский вновь призвал ужесточить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС ужесточить санкционное давление на Россию, сообщает RNS со ссылкой на "Укринформ".
Соответствующее заявление Зеленский сделал в ходе пресс-подхода с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе.
"Я проинформировал сегодня господина Дональда Туска и других партнеров о продолжающейся российской агрессии в Донбассе и в Крыму, выразил благодарность за неизменную позицию ЕС в поддержке Украины и призвал к дальнейшей консолидации международных усилий и ужесточению санкционного давления с тем, чтобы вернуть мир на Украине", – сказал Зеленский.
Ранее Туск заявил, что ЕС продолжит оказывать финансовую поддержку Украине. Он также заявил о готовности ЕС продолжать совместную работу по реализации соглашения об ассоциации ЕС – Украина.
4 июня Зеленский прибыл на переговоры с европейскими лидерами в Брюссель. Он провел встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, председателем Европейского совета Дональдом Туском, европейским комиссаром Валдисом Домбровскисом и президентом Польши Анджеем Дудой.
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