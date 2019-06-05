Минфин продал бриллианты из Госфонда на $1,89 млн

Министерство финансов РФ продало 30 мая на открытом аукционе бриллианты из Госфонда РФ на $1,894 млн, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Всего на аукционе было выставлено 93 лота общей массой 11,995 тыс. карат на сумму $8,03 млн.
Из них удалось реализовать 20 лотов общей массой 2,784 тыс. карат.
Отмечается, что аукцион проводился для участников внутреннего рынка.
В ноябре 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе осмотра экспонатов Алмазного фонда в Большом Кремлевском дворце заявил, что Алмазный фонд управляет самым дорогим, что есть у страны — золото и бриллианты.
Комментарии
150 млн рублей за 12000 карат.
Это 12000 р за 1 карат!
Бриллианты такого веса стоят минимум в 10-20 раз больше!