Путин поблагодарил Си Цзиньпина за двух панд по кличке Диндин и Жуи

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за решение правительства Китая передать Московскому зоопарку двух панд, подчеркнув, что этот шаг является знаком особого уважения и доверия к России, передает ТАСС.
Две панды, переданные Китаем Московскому зоопарку — самка Диндин и самец Жуи — в ожидании Путина и Си Цзиньпина обживают новые вольеры pic.twitter.com/FXpBWdxkCo— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 5 июня 2019 г.
"Хотел бы поблагодарить господина Си Цзиньпина и всех китайских коллег за передачу в Московский зоопарк двух больших панд. Мы знаем, что в Китае такой практики практически нет, и это знак особого уважения и доверия к России и нашим специалистам", — заявил Путин.
Он отметил, что когда речь заходит о пандах, "всегда на лице возникает улыбка". "Мы с большим уважением и благодарностью принимаем этот подарок. Эти животные являются национальным символом Китая, а мы высоко ценим такой жест дружбы", — добавил Путин.
Он также рассказал, что планирует вечером вместе с председателем КНР "побывать в зоопарке и посмотреть на этих замечательных животных".
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