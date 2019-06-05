Силуанов "без особой борьбы" избран главой наблюдательного совета ВТБ

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов избран главой наблюдательного совета ВТБ, передает ТАСС со ссылкой на главу банка Андрея Костина.
Также в набсовет вошла замминистра экономического развития РФ Оксана Тарасенко.
"Избрали Силуанова — без особой борьбы — председателем наблюдательного совета", — сказал Костин, комментируя итоги набсовета.
Он также уточнил, что Тарасенко вошла в набсовет вместо ректора Финансового университета при правительстве РФ Мухадина Эскиндарова.
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