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Арестован за госизмену ученый ЦНИИмаш по делу о "гиперзвуковых технологиях"

, ИА "Амител"
Предположительно, ученые передавали натовским спецслужбам секретную техническую информацию
Следствие полагает, что ученый передавал за рубеж данные / Фото: tass.ru

Следствие полагает, что ученый передавал за рубеж данные / Фото: tass.ru

Арестован начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роман Ковалев, передает ТАСС.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Ковалева Романа, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК ("Государственная измена"), на два месяца, то есть до 5 августа", — сообщили в пресс-службе суда.

Ковалев — кандидат физико-математических наук, заместитель заведующего кафедрой космических летальных аппаратов МФТИ. Специализируется на газодинамике и дистанционном зондировании Земли.

Ранее был арестован другой сотрудник ЦНИИмаш — Виктор Кудрявцев, которого также подозревают в госизмене. Следствие полагает, что он передавал за рубеж данные о гиперзвуковых технологиях.

Предположительно, ученые передавали натовским спецслужбам секретную техническую информацию о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах "Авангард" и "Кинжал".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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