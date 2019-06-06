Арестован начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роман Ковалев, передает ТАСС.
"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Ковалева Романа, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК ("Государственная измена"), на два месяца, то есть до 5 августа", — сообщили в пресс-службе суда.
Ковалев — кандидат физико-математических наук, заместитель заведующего кафедрой космических летальных аппаратов МФТИ. Специализируется на газодинамике и дистанционном зондировании Земли.
Ранее был арестован другой сотрудник ЦНИИмаш — Виктор Кудрявцев, которого также подозревают в госизмене. Следствие полагает, что он передавал за рубеж данные о гиперзвуковых технологиях.
Предположительно, ученые передавали натовским спецслужбам секретную техническую информацию о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах "Авангард" и "Кинжал".
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