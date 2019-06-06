Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском назвал вступление в Евросоюз концом имперских амбиций России, сообщает "Интерфакс".
"Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", — заявил Зеленский.
Как отмечает РБК, пресс-секретарь бывшего президента Украины Святослав Цеголко в своем Facebook заявил, что Зеленский, произнося свою речь, украл у своего предшественника Петра Порошенко вышеуказанный абзац. В администрации Зеленского уже начали служебную проверку по факту произошедшего.
"Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность". Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко", — написал Цеголко, посоветовав действующему президенту кроме корректора нанять еще и спичрайтера.
Речь, которую повторил слово в слово Зеленский, Порошенко произнес 31 мая, выступая на съезде партии "Европейская солидарность" — бывшая партия "Блок Петра Порошенко", которая сменила название 24 мая.
Ранее Порошенко неоднократно прощался с "российской и советской империями".
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