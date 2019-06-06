Пресс-секретарь Бари Алибасова опроверг смерть музыканта

Представитель музыкального продюсера Бари Алибасова опроверг появившуюся в СМИ информацию о его смерти, сообщает телеканал "360".
"Нет, это все бред! Так и можете написать: что это бред. Никто не умер, он живой", — заявил Вадим Горжанкин.
Ранее о смерти Алибасова сообщили СМИ. Также о смерти продюсера в своем Telegram-канале написал писатель Сергей Минаев. Позднее он извинился за это, отметив, что опубликовал пост, увидев новость о гибели Алибасова "на лентах".
4 июня Алибасов спутал средство для прочистки труб с соком и случайно его выпил. Поняв, что что-то не так, продюсер позвонил своему помощнику, который, в свою очередь, вызвал скорую. Алибасова госпитализировали в НИИ им. Склифосовского.
Врачи диагностировали у Алибасова ожоги желудка и дыхательных путей. Горжанкин назвал поставленный Алибасову диагноз тяжелым, подчеркнув, что сейчас продюсер находится в сознании и дышит самостоятельно.
Бари Алибасов — музыкальный продюсер, его наиболее известными проектами являются группы "Интеграл" и "На-На". 6 июня Алибасову исполнится 72 года.
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