Сегодня барнаулец Давид Джиджавадзе – чемпион России по пляжному бодибилдингу. Но его жизненная история – это путь, петляющий между тюрьмой, стройкой и спортивным залом. Почему парень нарушал порядок, а потом решил его навести, рассказываем на Amic.

Отрочество

В шестилетнем возрасте маленький Давид приехал с мамой из Грузии в алтайское село – Благовещенка. Говорит, сбежали от бандитизма и нищеты: обстановка на родине была раскаленная. До пятого класса Дато, как его звали близкие, хорошо учился. А потом друзья предложили: "Давай не пойдем, давай прогуляем".

"Через две улицы жил мой друг Артем. Мне было 13 лет, а Тема был на 5 лет старше. С ним я попробовал алкоголь", – вспоминает прошлое спортсмен. Позже из-за конфликта с учительницей подросток перестал ходить в школу.

"Я разговаривал на уроке и учительница разозлилась. В словесной перепалке она назвала меня "чуркой", а я ее в ответ – медвежонком, потому что она была плотного телосложения. Потом классный руководитель поймала меня в школе и велела извиниться. Я ответил, что пусть она извиняется первая. Разговор закончился словами: "С учебой будут проблемы", – рассказывает Давид.

После конфликта он усиленно начал заниматься, но избавиться от хвостов уже не удалось. "Я был готов ответить, но мою поднятую руку никто не видел", – вспоминает парень. Тогда Дато вообще перестал ходить на учебу, собирал портфель и шел к другу Артему: две улицы и он был в "школе". Приятели смотрели DVD и выпивали.

Первый шаг в сторону

Однажды на дискотеке в Доме культуры к Давиду обратился знакомый: "Телефон отобрал, что будем делать?". "Трубка" была продана за 500 рублей. Через два дня этот же парень проговорился, что сломал свой мотоцикл, и теперь "Урал" лежит в лесополосе у дороги.

"Я нашел взрослого мужичка, загрузили мотоцикл... Дело дошло до суда, пришлось примиряться и отдавать новый мотоцикл", – рассказывает о первом криминальном опыте Дато.

В старших классах парня уже хорошо знали в местном отделении полиции: на него часто писали заявления, он участвовал в драках, не брезговал чужими телефонами.

В 17 лет поступил в училище на сварщика. Одновременно с этим стал "защитником слабых": за отдельную плату "не давал студентов в обиду".

В моменты своего, так сказать просветления, Давид занимал активную общественную позицию: участвовал в театральных конкурсах, успешно выступал на сцене. "Тогда один человек сказал мне, что трезвый я – Давид, а пьяный – Дато, совсем другой человек", – говорит спортсмен.

Ветер перемен

Вскоре знакомых парня стали садить за решетку одного за другим, и он всерьез задумался о будущем. После училища пошел работать. Давида позвали поработать в Горном Алтае – строить гостиницу. Здесь и начался поворот на новую жизнь.

"Я был худощавым, работал на стройке с ребятами из Узбекистана. В перерыве они предложили пожать самодельную строительную штангу – кто сильнее. Я думал, что сейчас покажу всем свою силу, но еле смог выжать шестьдесят. Тогда понял, что так нельзя. Начал заниматься. Взял сварочник и с помощью него из шестеренок сделал самодельные гантели. Полгода строил гостиницу и себя," – вспоминает Давид. Бросил пить, "подсел" на бананы и гречку.

Достучаться до Кремля

В связи с болезнью бабушки пришлось вернуться в Благовещенку. К 25 годам Давид говорит, что уже привык к тяжелому труду и дисциплине. А еще понял, что ему жаль деревенских пацанов, которым кроме криминала и алкоголя в селе больше нечем заняться. На тот момент в селе не было ни одного спортивного зала с инвентарем.

Недолго думая он написал письмо на имя президента. Через некоторое время из Кремля ответили, что вопрос взят на контроль. До этого лет двенадцать жителям района только обещали спортивный комплекс. После письма обновили борцовский зал и завезли тренажеры. Дело сдвинулось, но не намного: когда борцы уходили в отпуск, зал закрывали: якобы некому контролировать. Занятия в спортзале были платными и не у всех мальчишек находились на это деньги.

После смерти бабушки Давид вернулся в Барнаул. Его мечтой стало тренерство: фанател от спорта и хотел помогать людям развиваться. Чтобы выучиться на тренера, пришлось бросить работу, говорит, что было трудно сводить концы с концами, но учебу не бросил.

Чемпион

Не переставал Давид и заниматься. Как итог – первая победа на соревнованиях по пляжному бодибилдингу. А затем – абсолютный чемпион на кубке России и первый на престижном турнире "Золотой тигр".

Сейчас чемпиону 30 лет, он работает тренером и готовит к соревнованиям по атлетическому фитнесу шесть девушек.

Параллельно занимается сам – планирует выступать в классическом бодибилдинге. Спортсмен надеется построить карьеру серьезного наставника, чтобы его имя услышали в родной Грузии. За достижениями следят и в Благовещенке, радуются за земляка.

Кстати, после письма Давида Путину там все-таки открыли спортивный комплекс.

Золотые правила чемпиона

"Нельзя недооценивать гречку. На ней я начинал строить свое тело, употреблял кашу в огромных количествах. "Классикой" правильного питания также считаю яйца, курицу и творог. Призываю пить много воды, чтобы ускорить обмен веществ".

"Время для занятий спортом есть всегда. Когда подопечные говорят мне, что сильно заняты и пропустят тренировку, я разбиваю эти аргументы. Заниматься собой – это как ходить в душевую. Ты не можешь остаться грязным, умыться – это обыденное дело. Так и тренинг должен стать обязательной процедурой, как ходить в душ или чистить зубы".

"Ставьте цель и идите к ней. Моя история наглядно показывает, как человек может измениться. Не обязательно заниматься железным спортом, приветствуются любые увлечения – главное, не бросать".