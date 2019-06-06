Смертельный наезд на пешеходов случился в Барнауле в среду, 5 июня, на улице Попова рядом с зданием №167 в/1, сообщили в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД.
31-летний водитель "Ситроен Джампер" в 18:30 сбил 58-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте происшествия.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Они выясняют причину и обстоятельства трагедии.
Комментарии
"Водитель иномарки насмерть сбил мужчину в Барнауле" - вот какая разница иномарка это была или отечественное *****?
Ну да, чести не делает какая машина сбила. Будь то иномарка или белаз.