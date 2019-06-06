Эксперты ФКУ Упрдор "Алтай" проверили, как идут работы по реконструкции федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" в Республике Алтай, сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет о строительстве обхода села Майма и первой в регионе двухуровневой транспортной развязке.
"Участок достаточно сложный из-за возрастающего в туристический сезон трафика, интенсивность движения летом достигает 24 тыс. автомобилей в сутки. Поэтому основная цель – увеличить пропускную способность дороги", – объяснил главный инженер ФКУ Упрдор "Алтай" Сергей Рубаненко.
Объект введут в строй, проведя работы в несколько этапов. Первый из них планируется завершить в 2019 году.
До конца года запустят новую четырехполосную трассу протяженностью 2,7 км и путепровод длиной 77 п. м.
В связи с тем, что работы идут с опережением графика, федеральные дорожники планируют сдать эти объекты уже в июле. Изначально на это отводилось время вплоть до октября.
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