Осмотрите свой смартфон, вполне возможно, что на боку у него есть отверстие, как раз рядом с лотком для СИМ-карты. Оно такое маленькое, чтобы туда не совали все подряд, а для извлечения чипа пользовались строго эджектором (edgector). Он же был в комплекте с телефоном: колечко с колючкой. Уже неизвестно, куда он делся? Да, это частое явление: неприметная телефонная скрепка долго не нужна, а потом, когда наконец-то понадобилась, ее уже и след простыл.

Народ привык выкручиваться из ситуации подручными средствами. Кто носит всегда с собой булавку, кто начинает судорожные поиски иголок и гвоздиков по офису, другие гнут скрепки. Лишний раз подумаешь, прежде чем переставлять симку, хорошо, если слота два, а у кого один – страшно подумать, как люди выживают?

Tinkoff edgector (Тинькофф эджектор) – крут и всегда вовремя

Не доводилось встречать в продаже отдельные эджекторы, что, вероятно, является упущением салонов мобильной связи. Но вот "Тинькофф Мобайл" смотрит в будущее и сразу снабдил свои стартовые пакеты крутыми "скрепками" – элегантный овал с короткой иголкой сверху ждет в своей прорези рядом с новой симкой. Этот как бамбуковые палочки в коробке с китайской едой – все заранее знают, что они понадобятся, так почему бы их туда и не положить? Tinkoff edgector лежит на нужном месте.

Но скрепка – не единственная причина, почему стоит обратить внимание на мобильного оператора от "Тинькофф".

Честные платежи

Формированием своего тарифа занимается только абонент. "Тинькофф Мобайл" не навязывает никаких услуг – скрытых или явных, которые будут месяцами откусывать от вашего счета рубли, а когда вы попробуете расправиться с паразитами, заставят пройти собеседование у оператора или квест в личном кабинете. В приложении от "Тинькофф Мобайл" находится удобная панель с регулировками, где в один щелчок подключаются гигабайты и минуты, пакеты с музыкой, видео и другие полезные опции. Полный контроль над расходами – пользователь сразу видит сумму, которая потребуется в месяц для обслуживания его нужд.

Можно даже сейчас поиграть с настройками и увидеть воочию, во сколько вам обойдется мобильная связь с "Тинькофф".

Безлимитные приложения

Большая часть современного мобильного трафика приходится на социальные сети, видео и музыку. У "Тинькофф Мобайл" есть отличная возможность за счет приложений сделать себе настоящий безлимит за копейки. Включаем пакеты неограниченного трафика для мессенджеров – от 39 рублей. Добавим соцсети за 59 рублей и видео с Ютуба и аналогов – еще 159 рублей. Ну и чтобы смотреть погоду и на другие непредвиденные расходы браузера добавляем 4 гигабайта трафика за 99 рублей. Итого: 356 рублей на 30 дней умного, почти неограниченного интернета.

А теперь внимание, хитрость! Покупаем 25 гигабайт за 399 рублей, и безлимит в мессенджерах, социальных сетях, музыка, видео в приложениях нам будет стоить всего по 1 рублю. А вот теперь действительно много интернета! И всего за 403 рубля.

Полный безлимит

И, наконец, полный безлимит в "Тинькофф Мобайл" продают за 999 рублей в месяц. Он настоящий и честный, без звездочек и мелкого шрифта. Скорость не ограничивается ни при каких условиях. Все будет по максиму, насколько это позволят технические условия. "Тинькофф безлимит" – он такой безлимитный!