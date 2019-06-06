Губернатор Алтайского края Виктор Томенко возглавит делегацию от региона на Петербургском международном экономическом форуме, где состоится несколько важных встреч, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Запланировано подписание соглашений о сотрудничестве между правительством края, компанией "БТК Холдинг" и предприятием "Меланжист Алтая". Правительство региона также подпишет соглашение с Сибирской генерирующей компанией, дополнительное соглашение с правительством Ямало-Ненецкого автономного округа, состоятся деловые встречи с руководством группы "Черкизово" и представителями других российских бизнес-структур", – рассказали в правительстве.
Петербургский международный экономический форум начнет работу в четверг, 6 июня.
Виктор Томенко примет участие во встрече с губернаторами регионов, входящих в Ассоциацию инновационных регионов России, а также в обсуждении реализации нацпроектов на заседании консультативной комиссии Госсовета под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.
Также на форуме пройдет пленарное заседание на тему "Формируя повестку устойчивого развития" с участием президента Владимира Путина.
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