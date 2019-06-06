Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал журналистам о беседе с экс-госсекретарем США Джоном Керри в апреле 2014 года после вхождения Крыма в состав РФ, сообщает "Российская газета".
Керри тогда признал, что присоединение к России – это волеизъявление Крыма, но попросил провести еще один референдум "для порядка".
"С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование?" – процитировал свой ответ глава МИД.
Он выразил надежду, что Керри не обидится за этот раскрытый диалог, так как сам он тоже раскрыл немало бесед в своих мемуарах.
Комментарии
но попросил провести еще один референдум "для порядка"
А потом третий "чтобы вообще не было вопросов"
Проводить референдумы до тех пор, пока результат не устроит Керри.
Да пора и нам начинать писать мемуары как мы жили до Крыма и как живем после...До Сирии
Пусть керри прилетит в Москву,станцует на Красной площади два танца:краковяк и казачка и подаст челобитную в Кремль.А там рассмотрят,такие вопросы с кондачка не решаются.