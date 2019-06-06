Серьезная воспитательная работа будет проведена с девушками, которые заставили сверстницу пить из лужи в Бийске. Об этом сообщила уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева. Ее комментарий распространила пресс-служба регионального правительства.
"Девушки, допустившие унижение достоинства своей знакомой, не состояли на профилактическом учете в органах системы профилактики, хорошо закончили учебный год, характеризовались положительно", – сообщила она.
Педагоги и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних сейчас проводят с подростками профилактическую работу.
По словам Казанцевой, целесообразно применить восстановительные технологии, которые получили широкое распространение в регионе. Какие именно, она не указала. Но подчеркнула, что участницы конфликта "не были охвачены организованными формами отдыха и оздоровления", что было бы хорошей профилактикой.
Ольга Казанцева сообщила, что пострадавшая девушка находится под наблюдением медиков, ей будет оказана психологическая помощь.
Инцидент произошел в Бийске 2 июня. В интернет попало видео, где подростки заставили свою сверстницу пить из лужи. Делом уже занялись правоохранители.
Комментарии
" ... проводят с подростками профилактическую работу". И это всё наказание? А заставить этих тварей также попить из лужи? Или они хорошо закончили школу и этим всё сказано?
Мамы этих животных им не обьяснили ,что ж... рвать за пацана неприлично. а вобще-месяц в спецшколе,возможно,отрезвил бы их пубертантные головы......
Вот и все. Поэтому - родители должны заниматься своими детьми, чтобы они не попадали в число добровольно! пьющих воду из лужи.
6.06.2019 09:47
- гость -
Прекрасно. Не родители этих малолетних преступниц, а все остальные. Должны. А эти будут представлены к награде - и детишки, и их родители. Дальше, окончательно поняв, что им ничего не будет, что бы они ни сделали, они пойдут избивать и убивать.
гость -
6.06.2019 09:47
Про тех все понятно, тут разногласий нет. Но в следующий раз ее заставят убить кого-нибудь или сделать гадость - и она ведь согласится! Только не бейте) такое поведение нормально в тюрьме или в концлагере, где спасения ждать неоткуда. Я бы своих отругала за такую странную покорность.
6.06.2019 09:53
- гость -
Прекрасно. Не родители этих малолетних преступниц, а все остальные. Должны. А эти будут представлены к награде - и детишки, и их родители. Дальше, окончательно поняв, что им ничего не будет, что бы они ни сделали, они пойдут избивать и убивать.
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Точно. К тебе придут. Будут тебя избивать, а ту будешь стоять на коленях и умолять. И пить из лужи заставят. Бойся, ))
Это жестокий мир...
6.06.2019 10:01
- гость -
Все люди разные. По характеру, темпераменту, по реакции на стресс. Кто-то кидается в атаку, кто-то замирает в ступоре. Кто-то может противостоять давлению, кто-то ломается. Мы, кстати, не знаем, что там было раньше. Может, этому конфликту не первый день. И да, как раз ругани с претензиями, что она сама виновата, ей сейчас и не хватает(((
6.06.2019 10:03
- гость -
Деточка, с тобой я побеседую по окончании пубертатного периода и тогда (если) ты хоть как-то научишься держаться в рамках разговора с незнакомыми людьми, Аника-воин. Я так понимаю, ты-то полагаешь, что всегда будешь среди тех, кто приходит, а не среди тех, к кому придут. Верь.
гость -
6.06.2019 09:47
И вообще, вы видите разницу, когда тебя четверо насильно окунают лицом в лужу, и когда ты добровольно в нее окунаешься под общий смех?! По моему, в первом случае психологическая травма гораздо меньше.
Деточка, с тобой я побеседую по окончании пубертатного периода и тогда (если) ты хоть как-то научишься держаться в рамках разговора с незнакомыми людьми, Аника-воин.
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Судя по твоему разговору к тебе уже не раз приходили и выпили не одну лужу ))