Алтайский военнослужащий осужден на год условно за месячную неявку на службу. Об этом сообщает пресс-служба Барнаульского гарнизонного военного суда.
"Военнослужащий В., проходящий военную службу по контракту, совершил неявку на службу в срок без уважительных причин продолжительностью свыше одного месяца", – уточнили в суде.
4 июня Барнаульским гарнизонным военным судом ему вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года. В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы назначено условно с испытательным сроком на один год, уточнили в суде.
Приговор в законную силу не вступил.
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