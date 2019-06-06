Суд удовлетворил ходатайство следствия о взятии под стражу главного подозреваемого в убийстве спецназовца в Московской области, сообщает РИА "Новости".
41-летний уроженец Армении Сергей Ходжоян по решению инстанции будет находиться под арестом до 2 августа. Его опознала девушка погибшего.
Официально не работающий гость Красногорска, по его словам, "занимался автозапчастями и покрышками".
Он утверждает, что к лежащему военнослужащему он подошел, чтобы "помочь". Мужчина заявил, что он не способен на убийство.
24-летний спецназовец Никита Белянкин в Красногорском районе Подмосковья ночью 1 июня заступился за избиваемого прохожего, после чего получил нож в сердце.
Прогуливаясь с девушкой, военный заметил, как толпа молодых людей бьет неизвестного человека.
Боец спецподразделения ГРУ попытался остановить избиение, но дворовая шайка не испугалась даже произведенного предупредительного выстрела в воздух из травматического пистолета.
Мужчину повалили на землю и нанесли ему смертельные удары колющим предметом в сердце.
По словам друзей, участник военной операции против террористов в Сирии всю жизнь прожил как герой, неоднократно награждался и всегда заступался за слабых.
Комментарии
41-летний уроженец Армении Сергей Ходжоян
Они всегда с ножами. Нож победил травмат. И разрешение на него не нужно. Зачем бегать по Росгвардиям, сдавая зачеты на травмат, если просто взял нож и воткнул. Без разрешения
к вопросу легализации огнестрела.
Забавно. А остальные? По крайней мере они не сообщили о преступлении, то есть его укрывали. Должны сидеть или убиться. Не обязательно сами.