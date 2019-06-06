Легендарный советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов приедет в Барнаул и встретится с юными спортсменами. Об этом сообщили в пресс-службе клуба "Динамо-Алтай".
Вячеслав Фетисов посетит Алтайский край 8 июня в рамках выездной сессии Комитета Госдумы по физкультуре и спорту. Сессия пройдет в "Карандин-Арене" (Барнаул, ул. Жасминная, 3). В 11 часов Фетисов встретится с юными спортсменами и тренерами Алтайского края. Болельщики смогут сфотографироваться и взять автографы у легендарного спортсмена.
Участие во встрече могут принять все желающие.
Один из лучших хоккеистов мира всех времен большую часть своей карьеры выступал в московском ЦСКА. Затем несколько лет провел в НХЛ. Там защитник играл за "Нью-Джерси Дэвилз" и "Детройт Ред Уингз". Фетисов 14 раз выигрывал чемпионат СССР. Семь раз становился чемпионом мира. Дважды выигрывал Кубок Стэнли и Олимпийские Игры. В 2001 году легендарного защитника включили в Зал хоккейной славы.
Комментарии
Уже не легендарный, а "просто поджопник Сказочного по ночной лиге", к сожалению."..
Рот свой закрой
Эт ты свой закрой. А он по сути всё верно обозначил.
посмотреть на развалины ДС и склоки за Карандин-Арену? или новых клюшек привезет для команды, которой нет?
А Макорин с Камаевым посетят ,по этапу,столицу Мира?
Даже на спортивной ветке либерастня открывает свои поганые рты...
Мальчики, вас сколько лет? Совсем не уважаете другое поколение и легендарных спортсменов. Не приплетайте сюда ваши политические мысли.
Просто в человеке есть такое отношение, за заслуги это хорошо-это одно, но ставят оценку еще и за его политическую жизнь, отношение, взгляды. Актер может потерять фанатов на ровном месте пойдя в политику, да так что в его актерстве после будут сомневаться, а был ли он правда классным. Человека ценят как человека а не только как специалиста, хотя для коллег главнее наверное качество как специалиста, не взирая на его взгляды. Примеров полно, а как вам Машков, Макаревич...? Или давайте в пример возьмем личность Панина? Ну согласитесь как актер он прямо ну совсем стал плохим.
Чепуху какую-то написал.