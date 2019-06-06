ЦБ принял решение об отзыве лицензии у коммерческого банка "Взаимодействие" (ООО КБ "Взаимодействие", рег. № 1704, Новосибирск), сообщает РИА "Новости".
Мера предупреждения банкротства действует с четверга, 6 июня. Основанием для нее стала потеря ликвидности, выразившаяся в несвоевременном исполнении обязательств перед вкладчиками и кредиторами.
"Банк "Взаимодействие" завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения, – говорится в сообщении Центробанка. – Отражение в финансовой отчетности кредитной организации реальной стоимости активов по требованию Банка России привело к значительному (более 40%) снижению ее капитала".
Вследствие этого возник риск ущемления интересов кредиторов и вкладчиков. Ввиду неспособности финансовой организации генерировать денежные потоки, необходимые для своевременного исполнения обязательств перед ними, ее лишили лицензии, аргументирует регулятор.
Стоит отметить, что банк занимал 444-ю позицию в банковской системе РФ.
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