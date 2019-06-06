Перед некоторыми пешеходными переходами в Барнауле появятся предупреждающие надписи. Их выполнит местная компания "Транссвет", которая занимается нанесением разметки и установкой дорожных знаков.
На асфальте появятся надписи "С велосипедом только пешком", "Возьми ребенка за руку", "Убедись в безопасности перехода", сообщает сообщество "Барнаул22" в соцсети "ВКонтакте" со ссылкой на информацию компании.
Большая часть предупреждающих надписей будет нанесена в Индустриальном и Ленинском районах города, места выбирала мэрия города. Разметка будет выполнена специальной дорожной эмалью и полностью за счет инициатора.
"Мы считаем, что никогда не будет лишним напомнить о правилах личной безопасности при переходе проезжей части. Это относится к взрослым и детям. Особенно к детям, ведь сейчас начались летние каникулы, ребятишки проводят много времени на улице, катаются на велосипедах. Заботиться о своей безопасности и соблюдать правила – это правильный подход", – говорится в пресс-релизе компании.
Комментарии
"отвлекись от телефона", "сними наушники", "слезь с велосипеда"
Отличная новость!