Поддельную купюру номиналом 1000 рублей обнаружили в Горно-Алтайске, полиция проводит проверку.
"В дежурную часть полиции отдела МВД России по Горно-Алтайску поступило сообщение от сотрудника отделения банка о том, что при пересчете денежных средств обнаружена купюра достоинством 1000 рублей, образца 1997 года выпуска, с признаками подделки", – сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Купюра была изъята и направлена на экспертизу, проводится проверка.
Сотрудники полиции предупреждают: обращайте внимание на денежные средства, находящиеся в обороте, учитывая отличительные защитные признаки подлинных денежных знаков. При выявлении сомнительных купюр следует обратиться в ближайшее банковское учреждение для проверки их подлинности.
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