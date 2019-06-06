Сериал "Чернобыль" от HBO / Иллюстрации: vk.com/tokvideo, Sky Atlantic
В Сети появилась заключительная серия нашумевшего сериала "Чернобыль" от американского канала HBO. Картина получила небывалый успех, а кинокритики назвали его лучшим сериалом всех времен.
"Чернобыль" рассказывает об аварии, произошедшей в 1986 году на Чернобыльской АЭС. В сериале можно увидеть воссоздание хронологии чернобыльской катастрофы и ликвидации ее последствий в жутких подробностях.
Как создатели передали детали реальности 86 года, смотрите в нашей фотоленте.
Комментарии
Детали-то передали,но прибавили много вранья.Пора российским режиссёрам что-то подобное лепить про ихнюю историю,про их катастрофы.Будет очень интересно.