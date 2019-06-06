Эксперты проекта "Народный контроль" проверят безопасность и комфорт детских пришкольных лагерей в Барнауле. Подробности сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".
"С наступлением лета многие родители отправляют своих детей на отдых в летние лагеря: пришкольные, загородные, федерального значения. И мы должны быть уверены в том, что дети в лагере, во-первых, находятся в безопасности, во-вторых, получают качественный отдых. Именно с этой целью проект "Народный контроль" в период летних каникул будет осуществлять проверку", – прокомментировал куратор проекта Андрей Щукин.
Он добавил, что по итогам рейдов будут составлены рекомендации по совершенствованию работы детских лагерей в регионе.
Проверка пройдет в лагерях школы №78 (ул. Коммунаров, 100), №88 (Павловский тракт, 100), №85 (Юрина, 220). В дальнейшем проверки состоятся и в других лагерях региона.
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