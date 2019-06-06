74-летняя американка отправилась в поход в горы в Аризоне и получила там травму головы, но на этом ее неприятности не закончились, сообщает телеканал "360".
На видеохостинге YouTube опубликовали видеозапись Fox10 со спасательной операции, где пенсионерку эвакуируют на носилках по воздуху.
Вместо быстрого и спокойного перелета в место оказания медицинской помощи пенсионерка получила, пожалуй, еще более острые ощущения, чем могло ей дать покорение вершины в Финиксе.
Веревка, на которой крепились носилки, неожиданно начала раскручиваться. Маневры, выполненные пилотом для остановки кручения, привели к обратному результату – пожилую женщину стало раскручивать с неимоверной скоростью.
"Адский аттракцион", как его прозвали пользователи Сети, к счастью не привел к печальным последствиям. Как утверждают врачи, гражданка США отделалась тошнотой и головокружением.
Комментарии
Давно так не смеялся почему то)
ахахахаха))
возможно, что не веревка это раскручивалась, а потоком воздуха ее так раскрутило
я право то же смеялась))) но 74 года?! наши бабушки в этом возрасте только до поликлиники доходят
Не понятно, что крутится быстрее, лопасти вертолета или эта бабушка?
еще чуть чуть и эта бабушка потянула бы весь самолет вниз