Базовая кафедра Алтайского государственного технического университета "Приборостроение" была открыта на приборостроительном заводе "Ротор" в 2015 году. Студенты факультета информационных технологий направления "приборостроение" имеют возможность закрепить теорию на практике и вместе с дипломами об окончании вуза получить там предложения о работе.
Завод "Ротор" постоянно совершенствует свое производство, и самое главное – это предприятие, которое внедряет инновационные технологии. На заводе созданы условия, при которых наука, образование и производство интегрированы друг в друга, что в конечном итоге дает синергию результата.
Создание базовой кафедры непосредственно на предприятии дает студентам возможность получать знания от высококлассных специалистов-производственников предприятия, вовлекать ребят в производственные процессы, готовить образованных высококвалифицированных специалистов, востребованных в регионе.
Практические занятия для студентов – будущих инженеров приборостроительного завода – помогают студентам уже на этапе обучения влиться в производственный процесс, изучить все тонкости проектирования и изготовления высокоточных деталей, научиться работать на современных автоматизированных станках, создавать необходимые программы.
К учебному процессу в 2017 году присоединились специалисты головного предприятия "Ротора" – центрального научно-исследовательского института "Электроприбор" Санкт-Петербурга. В рамках подписанного трехстороннего соглашения ребята могут проходить практику в г. Санкт Петербурге. Так, студент Григорий Ситников в прошлом году проходил практику на одном из предприятий северной столицы: "Ротор" оплатил все командировочные расходы.
Сергей Пронин, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информационных технологий АлтГТУ отметил: "Важно иметь не только теоретические знания, но и практический опыт воплощения полученных знаний в реальных производственных процессах. На заводе ребята могут посмотреть, как работает производственная цепочка, начиная от изучения процесса конструкторской документации и заканчивая процессом изготовления нужной детали на станке, с использованием программного обеспечения. Это бесценный опыт".
Сегодня многие выпускники АлтГТУ работают на заводе "Ротор", воплощают в производстве полученные знания, повышают квалификацию, обеспечивают экономический рост региона.
Комментарии
ну а где ещё птушникам быть то?