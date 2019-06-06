"Федеральная пассажирская компания" (дочернее предприятие РЖД) запустила в России проект по ароматизации пассажирских вагонов, сообщает пресс-служба предприятия.
В тестовом режиме он проводится в нескольких вагонах поезда № 747/748 "Невский экспресс".
"Аромат распыляется по методу холодной диффузии – это самая инновационная и передовая технология в области ароматизации помещений, – раскрыли используемую технологию в ФПК. – Каждое устройство программируется под нужную концентрацию аромата в помещении, при этом распыленные частицы полностью растворяются в воздухе, не оседая на поверхности, одежде и мебели".
Для коридоров подобрали запах цитрусовых фруктов, а для уборных – свежести. По утверждению ФПК, вся продукция гипоаллергенна, то есть не может вызвать осложнений у людей с аллергией.
Тестирование продлится два месяца. По результатам онлайн-опроса пассажиров приятно пахнущих вагонов будет принято решение о целесообразности дальнейшего внедрения ароматизации.
Комментарии
На фоне новости эпично смотрится фото плацкарта!!!!!
ну как пахнут цитрусы мы знаем - а как пахнет свежесть?