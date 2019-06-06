Закрытый с 3 июня тоннель под железнодорожными путями, который использовался для проезда между улицами Угольная и Трофимова, все-таки отремонтируют, сообщает "Бийский рабочий".
Ранее появилась информация, что его закрывают навсегда. В РЖД объяснили, что искусственное сооружение под железнодорожными путями в городе Бийске создавалось как водопропускная труба и предназначено для пропуска паводковых и ливневых вод, а не движения транспорта.
Однако в связи с большой значимостью этого проезда для населения власти Бийска приняли решение отстоять тоннель, пусть и ценой существенных затрат.
"Создалась очень сложная транспортная ситуация в районе улиц Мамонтова, Угольная и Каховская. Требуется оперативное решение данной проблемы. Часть работ у нас будет выполнена по программе "Безопасные и качественные дороги", но проезжую часть на самом путепроводе необходимо тоже ремонтировать. И на заседании комиссии мы обсудили вопросы финансирования и вопросы обеспечения качественной работы всего этого транспортного узла", — рассказал мэр Бийска Александр Студенкин.
В городской администрации пояснили, что изначально вели с РЖД переговоры по поводу отсрочки закрытия проезда. Однако не дождавшись начала ремонтных работ тоннель все-таки закрыли.
"Решить проблему только ремонтом проезжей части на путепроводе не удастся. Необходимо еще оборудовать перекрестки светофорными объектами, выполнить расширение проезжей части. Вот этот комплекс работ мы постараемся выполнить в кратчайшие сроки", — уточнил Студенкин.
По его словам, светофор смонтируют на пересечении улиц Трофимова и Севастопольская. Дорогу же планируется расширить до трех полос.
Весь комплекс работ, без учета средств, выделенных по программе "Безопасные и качественные дороги" потребует 4,5 млн рублей, посчитали в мэрии. Сметную документацию должны подготовить до конца недели.
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