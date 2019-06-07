Во время мероприятий горожане узнали, как обезопасить детей дома и в социальных сетях. В помощь родителям компания "Ростелеком" предлагала услуги "Умный дом. Видеонаблюдение", "Родительский контроль" и антивирусную программу Kaspersky Safe Kids.
"Ростелеком" принял участие в масштабном детском празднике "Приключение Ам Няма"* в комплексе развлечений для всей семьи "Фабрика отдыха" в пригороде Барнаула. Оператор провел для отдыхающих семейный чемпионат по пиньяте, знаменитой мексиканской игре, когда дети разбивают палкой подвешенную игрушку и получают высыпавшиеся из нее сладкие призы. Всеобщее веселье завершилось дискотекой.
В парке отдыха "Лесная сказка" специалисты Алтайского филиала "Ростелекома" презентовали горожанам домашнее видеонаблюдение. Фирменное коробочное решение с цифровой видеокамерой HD или FullHD предполагает самостоятельную установку и активацию услуги. Установив мобильное приложение на смартфоне, родители могут контролировать безопасность детей, если они одни дома, и даже транслировать голосовые сообщения с помощью встроенной в домашнюю камеру функции Push-to-talk ("Нажми, чтобы говорить").
В торговых центрах Барнаула, Бийска и Рубцовска "Ростелеком" организовал квесты по киберзащите "Эра супергероев", чтобы показать детям, насколько важно защитить свой компьютер от кибератак. Игрокам, чтобы найти антивирус и спасти вселенную, предстояло пройти над вулканом, сбить теннисным мячом бутылки, отгадать множество загадок. Победителя игры компания наградила званием "Супергерой", подарила "Паспорт киберзащитника" с правилами безопасного поведения в интернете, а также магниты и брелоки.
До 31 июля 2019 года "Ростелеком" предлагает действующим и новым клиентам подключить антивирусные программы крупнейших разработчиков Kaspersky, Dr Web и Eset NOD32 в пакете с интернетом и Интерактивным ТВ с существенной экономией ежемесячного платежа**. Родителям компания рекомендует защитить детей от недетских сайтов и приложений антивирусом Kaspersky Safe Kids, который позволит контролировать активность ребенка в интернете.
"С наступлением школьных каникул мы информируем родителей об услугах, которые повышают безопасность детей в реальных условиях жизни и в интернете. Функция "Родительский контроль" ограждает детей от сайтов сомнительного содержания. При просмотре Интерактивного ТВ "Ростелекома" можно также поставить пароль на каналы с ограничением "18+" и не беспокоиться, что ребенок может посмотреть взрослый контент", – сообщила и.о. заместителя директора филиала, директора по работе с массовым сегментом Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Ирина Белкина.
*Образовательный мультсериал доступен к просмотру в "Интерактивном ТВ" "Ростелекома".
**Подробную информацию по акции "Без проблем" и другим услугам "Ростелекома" можно узнать на сайте www.rt.ru, в офисах компании или по телефону 8 800 1000 800.
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