Жителям Горно-Алтайска пообещали восстановить испорченные дороги после прокладки газопровода. Таков смысл ответа городской администрации на официальный запрос Cлужбы Новостей FM-Продакшн. Речь идет об улице Пушкина и улице Ключевой. Ранее местные жители сообщили, что в этом районе прокладывали газопровод. После работ на дорогах остались выбоины, движение в этом районе затруднительно: на дороге застревают машины. При этом горожане отмечали, что неоднократно обращались в горадминистрацию за помощью в решении проблемы. Однако ответа от властей так и не последовало.
В официальном письме за подписью главы администрации Горно-Алтайска Ольги Сафроновой говорится, что работы выполняла организация ООО "ТомТерм". Дорогу на улицах Пушкина и Ключевской планируют восстановить уже этим летом после того как компания ООО "ТомТерм" завершит работы на газопроводе.
Ранее с подобной проблемой в редакцию обратились жители улицы Крылова в Горно-Алтайске. Там тоже была разрушена дорога из-за того, что ООО "ТомТерм" в осенне-зимний период 2018-2019 годов выполняло строительно-монтажные работы по прокладке уличных сетей газопроводов. Проезжую часть на учлице Крылова также пообещали привести в порядок этим летом.
Напомним, рассказать о городских проблемах можно в Жалобной книге. Сообщения принимают по номеру WhatsApp 8-923-649-96-41, 8-923-649-96-41 с пометкой населенного пункта, где вы проживаете.
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