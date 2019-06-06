Штормовое предупреждение из-за неблагоприятных метеоусловий продлили в Алтайском крае до 7 июня включительно.
По данным Алтайского Гидрометцентра, днем 6 июня и сутки 7 июня в крае ожидаются дожди, местами ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 23-25 м/с. В Барнауле 7 июня небольшой дождь, гроза и +22...+24 градуса.
Также в Алтайском крае сохраняется высокая пожароопасность, в Волчихинском и Ключевском районах – чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).
ГУ МЧС по Алтайскому краю предупреждает, что период непогоды лучше переждать в капитальном строении. Если приходится выходить на улицу, стоит держаться подальше от слабозакрепленных объектов, деревьев и балконов, с которых могут падать различные предметы. Во время грозы и сильного ливня движение на автотранспорте опасно, лучше остановиться и переждать непогоду.
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